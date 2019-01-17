В Донецкой области создана новая военно-гражданская администрация. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании военно-гражданской администрации в Донецкой области. Об этом говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января, сообщает пресс-служба президента.
В текте документа говорится, что «во исполнение Закона Украины "О военно-гражданские администрации" постановляю:
- Образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области.
- Командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа».
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