В Донецкой области создана новая военно-гражданская администрация. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании военно-гражданской администрации в Донецкой области. Об этом говорится в указе главы государства №12/2019 от 17 января, сообщает пресс-служба президента.

В текте документа говорится, что «во исполнение Закона Украины "О военно-гражданские администрации" постановляю: