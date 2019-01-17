Восток читает: Украинские писатели отправились поддержать библиотеки маленьких городов Донбасса. Новости

Известные украинские писатели отправляются в тур «Восток читает», чтобы поддержать библиотеки небольших городов Донбасса.

Сергей Жадан, Андрей Курков, Иван Андрусяк и Евгений Положий взялись доказать, что библиотеки – не пережиток, и они нужны обществу. Всего запланированы встречи в 15 городах Донецкой и Луганской областей. Проект стартовал 16 января в Харькове в библиотеке имени Короленко. Там провели пресс-конференцию и литературный вечер и рассказали, как библиотекам приходится бороться за существование. «Например, библиотека в Станице Луганской: там даже есть книги, в которых остались обломки и пули. Наш фонд поддерживает эту библиотеку, мы привозили туда новую литературу, выписывали газеты, организовывали встречи с писателями. Библиотека стала для Станицы настоящим центром жизни, куда постоянно приходят люди», – рассказывает Сергей Жадан.

Приводят в пример и Луганскую областную универсальную научную библиотеку. Она стала центром местной культурной жизни. После начала войны ее разместили в Старобельске. Там сделали ремонт и поставили компьютеры. Теперь там проводят мероприятия и встречи.

Кроме того, Украинский институт книги подарит библиотекам-участницам проекта еще более 2 тысяч экземпляров новых книг. В сборник вошли и книги участников проекта: «Антенна» Сергея Жадана, несколько романов Андрея Куркова (среди них «Дневник Майдана и Войны», «Пикник на льду», «Последняя любовь президента» и другие), «Иловайск» Евгения Положия, «Зайчикова книжечка» и «Третий снег» Ивана Андрусяка.

Сегодня писатели отправились в первую часть тура.

График проекта:

17 января – Сватово (Сватовская центральная районная библиотека им. Полякова, Сватовская гимназия), Старобельск (Луганская областная универсальная научная библиотека им. Горького);

18 января – Станица Луганская (КУ «Станично-Луганский РЦБС», Кондрашевская школа), Счастье (КУ «Городская универсальная публичная библиотека г. Счастье, Дворец культуры);

21 февраля – Славянск (Центральная городская библиотека им. Петренко), Краматорск (Центральная публичная библиотека, Детская библиотека им. Пушкина);

22 февраля – Дружковка (Дружковская городская центральная библиотека им. Леси Украинский, Центральная детская библиотека им. Куприна («Купринка»), Константиновка (Константиновская центральная городская библиотека, Константиновская школа № 8);

23 февраля – Бахмут (Бахмутский городская библиотека для детей, Центральная городская библиотека Бахмутской городской ЦБС), Авдеевка, Мироновский;

14 марта – Северодонецк (Северодонецк городская публичная библиотека), Лисичанск (КЗ «Лисичанская ЦБС», Лисичанска библиотека для детей);

15 марта - Золотое, Горское, Попасная.

Проект осуществляется при поддержке Благотворительного фонда Сергея Жадана, в партнерстве с Украинским институтом книги и при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Источник: Freeradio.com.ua