Проголосовал против Пушилина: В «ДНР» «на подвал» кинули «депутата народного совета». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке арестован «депутат народного совета» прошлого созыва Роман Корниенко. Об этом в соцсети сообщил «экс-депутат ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

Он уточняет, что Корниенко – «военный, позывной "Гроза"», а арест произошел еще в октябре 2018 года.

В качестве причин ареста Тинянский называет факт, что Корниенко был единственным, кто на заседании «народного совета» проголосовал против кандидатуры Дениса Пушилина в качестве «и.о. главы ДНР» после ликвидации Александра Захарченко. «Корниенко единственный (!) из депутатов, кто проголосовал против назначения Пушилина врио главы ДНР после убийства Захарченко. Не воздержался (хотя и воздержавшихся там не было), а именно против. Пушилин, видать, это не забыл. И вот, 23 октября, без каких-либо озвученных законных оснований Корниенко был арестован и трое суток пробыл, как у нас говорится "на подвале"… Что-то мне подсказывает, что вина есть. И она как раз заключается в том, что Корниенко голосовал против Пушилина», – пишет экс-глава разведки.

«Напоминаю: он был депутатом на момент ареста. То есть он, в нарушение законов ДНР, несмотря на неприкосновенность, был арестован. При этом никто (!) из его бывших коллег ни слова не сказал в его защиту, не возмутился творящимся беззаконием», – продолжил он.

По словам Тинянского, после трех дней «подвала» Корниенко был переведен под домашний арест, под которым он находится и по сей день. «Ни обвинений, ни какого-либо статуса у Корниенко нет. При этом находится он в съемном жилье, за которое уже нет средств платить, и у него на иждивении пятеро детей, которых нужно обеспечивать, но не с чего, ведь он под арестом… Виноват? Судите и сажайте!.. А если не виновен, то увольняйте виновных и отпускайте», – возмущается Тинянский.

Несмотря на то, что до этого Корниенко был частым гостем на «республиканских» телеканалах, после ареста о нем запретили даже упоминать.

«Этот текст не об и не за Корниенко. Я не знаком с ним даже. Может, он в жизни откровенный негодяй и ест котят. Он лишь пример, иллюстрация происходящего. Текст этот против творящегося беззакония и трусливого молчания… Многие ополченцы сейчас сидят. Есть такие, которые за дело. Многие по абсолютно надуманным поводам, оклеветанные ради получения красивой картинки, многие мешали рубить бабло, некоторые мешали другу председателя суда петь гимн Украины в кабаке, некоторые слишком много знают. С приходом к власти Пушилина близкие этих людей воспрянули духом. Они расчитывали на пересмотр дел и восстановлении законности и справедливости. А зря...», – заключает местный оппозиционер.

Местные жители, симпатизировавшие ранее «ДНР», также возмущены ситуацией:

Марина: «Это беззаконие в любом случае, даже если он в чем-то виновен. Если ему не предъявили никаких обвинений, то по истечению определенного времени его обязаны отпустить?.. Дело плохо, прям Северная Корея какая-то»;

Ольга: «ДНР уже не один год – это даже не Зимбабве и не ЧАД, беспредел полный. Не приходится ждать каких-то существенных изменений, потому что Кураторы ставят тех, кем можно манипулировать, с кем воровать и т.п. Все ждут амнистию... От кого ждут?!!! Депутаты ничем не занимаются, пилят бабло и все. Жаль человека, потому что сами столкнулись с этим беспределом и не надеяться уже ни на кого, только на Всевышнего!».

Как рассказывал сам Корниенко в эфире «республиканских» телеканалов, он руководил спецподразделением «Витязь», которое было создано 10.11.2015 года. «Борьба с диверсионными подразделениями, охрана инфраструктуры железных путей сообщения, дорог и мостов», – обозначил основные задачи «Витязя» Корниенко.

Напомним, ранее Тинянский заявил об аресте в Донецке крупного местного бизнесмена Дмитрия Автономова, а также его ближайшего бизнес-окружения и родственников.

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