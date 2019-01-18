В Луганске перевернулось авто (Фото). Новости

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В Луганске перевернулось авто (Фото)

ДН

18.01.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП: перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла 17 января ДТП в районе «Атриума» на ул. Буденного:

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