В Луганске перевернулось авто (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП: перевернулся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла 17 января ДТП в районе «Атриума» на ул. Буденного:

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