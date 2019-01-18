МинВОТ проводит информационную кампанию о минной опасности на Донбассе. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц проводит информационные кампании о минной опасности на Донбассе, в частности для громад, проживающих на линии разграничения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.

«На протяжении прошлого года нами была проведена широкая информационная кампания в школах и предприятиях, работающих на линии разграничения. Было проинформировано около 1800 лиц, из которых более 1 тыс. – дети», – сказала она.

«Мирное население, проживающее именно в зоне боевых действий, должно быть осведомлено, как себя вести в тех или иных ситуациях, как обезопасить себя. Минная опасность была и задолго до начала боевых действий на Донбассе», – продолжила Авраменко.

По ее словам, МинВОТ разработал большое количество информационных плакатов, а также 72 научных пособия о минах и взрывоопасных предметах, которые передали в школы на Донбассе. Кроме того, в прифронтовом городе Горское (Луганская обл.) в прошлом году был реализован проект по противоминной деятельности.

«В рамках этого проекта было охвачено 1295 га, на которых были выявлены три участка общей площадью 70 га, которые классифицированы как потенциально опасные. Было проведено обследование этих участков, их маркировка и дальнейшее очищение [от взрывоопасных предметов]», – сообщила представитель МинВОТ.

«Конечно, мы не выходим на поля, но мы привлекаем помощь и информируем население. И мы считаем, что этот проект должен быть расширен», – отметила Авраменко.

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