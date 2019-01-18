На вооружении украинских артиллеристов стоит мощная пушка «Пион», – штаб ООС (Видео). Новости

На вооружении украинских артиллеристов стоит мощная пушка «Пион», проверенная временем и боями. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, самоходная установка стреляет снарядами калибром 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км. Эта САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения ядерным выстрелом.

Однако ни одно высокотехничное оружие не способно работать без квалифицированного персонала. Поэтому обучение, как плановое, так и внеплановое, для ребят, обслуживающих «Пионы», – дело обычное. Украинские артиллеристы из состава Объединенных сил, даже находясь в районе отвода, не теряют времени зря. Почти ежедневно они совершенствуют свои навыки, работают над повышением боеспособности своего подразделения и всегда готовы к выполнению поставленной задачи.