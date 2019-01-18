В ОБСЕ рассказали об очередях при пересечении линии разграничения на Донбассе. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой мисии (СММ) ОБСЕ 16 января зафиксировали большое скопление мирных жителей, ожидавших возможности пересечь линию разграничения через блокпост незаконных вооруженных формирований у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 января.

«16 января, в 09:50, на блокпосте вооруженных формирований, расположенном к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии видела около 3 000 человек, ожидавших в очереди возле одного работающего поста в направлении подконтрольных правительству районов, и около 50 человек, ожидавших на переход в противоположном направлении. Наблюдатели видели около 1 500 человек, ожидавших на расположенной рядом автобусной остановке. Приблизительно через два часа команда СММ видела, что в очередях на блокпосте количество людей в обоих направлениях не изменились», – сказано в отчете.

Также сообщается, что «на контрольном пункте въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской члены патруля Миссии видели приблизительно 300 человек, ожидавших на переход из подконтрольных правительству районов и около 100 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении».

«15 января наблюдатели видели около 500 человек, ожидавших в очереди в направлении подконтрольных правительству районов на нулевом блокпосте Вооруженных сил Украины в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка). 16 января в этом же месте члены патруля Миссии видели около 200 человек», – добавили в СММ ОБСЕ.