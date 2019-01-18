В МинВОТ рассказали о восстановлении инфраструктуры на Донбассе. Новости

На Донбассе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на жизненно важных объектах инфраструктуры. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.

«Мы подвели итоги примерно за три года, что было сделано. Касательно водоснабжения, на сегодняшний день уже построена водонапорная башня в городе Попасная в Луганской области. Восстановлены 7 магистральных водоводов», – сказала она.

«Выполнены около 5 тыс. аварийно-восстановительных работ на магистральных и распределительных водоводах, отремонтированы и реконструированы две насосные станции. Водоснабжением обеспечены почти 3,7 млн человек», – продолжила Авраменко.

По ее словам, для обеспечения газоснабжения на Донбассе были разминированы около 75 км газопроводов, почти 26,7 км газопроводов восстановлены, а также одна газо-распределительная станция в Донецкой области. «В плане электроснабжения, были проведены восстановительные работы на ЛЭП, их количество – 29 единиц. Восстановлена работа 6 электроподстанций, разминированы 99 км магистральных линий электропередач, построены 7 воздушных линий», – сообщила представитель МинВОТ.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе при финансовой поддержке Франции планируют построить завод по очистке воды.

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