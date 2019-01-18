В «ДНР» на трассе произошло ДТП (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, на трассе к временно неподконтрольному участку украинско-российской границы, к КПП «Успенка», фура слетела с дороги. Пользователи соцсетей уточняют, что ДТП произошло вблизи поселка Лисичье. Также люди делятся кадрами с места аварии:

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