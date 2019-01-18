Тут такое не катит: В соцсетях сообщают, что на КПП «ДНР» много людей остались ночевать. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области масса людей 17 января не смогли пересечь КПП «ДНР» и остались на ночевку. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

В частности, большие очереди отмечались на КПП «Еленовка» и на КПП «Каргилл» в сторону подконтрольной украинским властям территории. Люди рассказывают о том, что многие остались ночевать, и отмечают, что из-за «продавцов очереди» проехать утром будет сложно. Также они упоминают о том, что украинские военные на украинских КПВВ помогают в проезде с утра людям, не успевшим пересечь линию разграничения вечером. А дежурящие на КПП «ДНР» участники незаконных вооруженных формирований, в отличие от украинских военнослужащих, тем, кто остался ночевать, не помогают проехать с утра:

Лидия: «Есть ночующие, много машин вернулись в Донецк. Приехали в 10:30 на Еленовку и не проехали»;

Анна: «Проезжали в 18:00 по Донецку – через Еленовку – стояло около 30 машин, которые не проехали»;

Евгений: «В это время уже многие развернулись на ночлег… Я приехал в 8:00 по Москве. Остался на ночь…»;

Наталья: «Сегодня (17 января – прим. ред.) что, вообще не пропускали»;

Евгений: «Передо мной закрыли шлагбаум. А когда приехал, было до 3-го туалета, примерно 150 машин… Протяжки были по 5 машин до 15:00 через минут 40»;

Наталья: «Завтра с утра будет куча продавцов, так что уже не будете в первых рядах»;

Мила: «Если ночуете на стороне Украины, когда начинают пропускать утром, подходите к военному, который дает талоны, и говорите, что стоите с ночи. И он вам даст талон, и таким образом проезжаете перед льготой»;

Наталья: «Люди пишут, что ночуют со стороны "ДНР", а тут такое не катит».

Есть ночующие и на КПП «Александровка». «"Каргилл": ночующих уже – льгота 5, основных 30», – пишет «Bad».

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