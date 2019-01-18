Ситуация в пунктах пропуска утром 18 января: Проезда ожидали 330 авто. Новости

Сегодня утром, 18 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию разграничения через КПВВ пересекли 40 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9280 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8535 человек и 1290 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7670 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4450 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10095 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 330 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Эльвира: «8:06. На "Каргилле" теперь пешие проходят проверку отдельно от автобусов. Возле навеса и палатки МЧС есть желтая будка. Туда каждый лично подает паспорт, сразу проверяют и идешь на остановку на автобус до "нулевого". Т.е не собирают кучу паспортов. Это в сторону Украины. А на въезд в ДНР проверку проходят возле остановки (там где посадка в автобус до "нулевого"). Вроде как быстрее стало».

КПВВ «Новотроицкое»:

Светлана: «3:54. Еленовка: на выезд машин много»;

Светлана: «5:06. Стоим примерно 20 в льготной с 5 часов. За нами примерно еще машин 20»;

Светлана: «5:21. Основная примерно такая же. Суперльгота прет с обеих сторон. Впереди все забито»;

Евгений: «5:26. Ситуация в Еленовке: основная до поворота, ~180 машин. Льгота ~130 суперльгота уже на проверке машин 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.