Освобожденным из плена «Л-ДНР» выплатили более 7 млн грн помощи. Новости

В прошлом году освобожденным 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года из плена «Л-ДНР» заложникам выплатили единоразовую финансовую помощь по 100 тыс. грн. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала начальник Управления по вопросам ВПЛ и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.
«В 2018 году нами была выплачена помощь 71 лицу, права которых были нарушены, которых незаконно лишили свободы вследствие действий незаконных вооруженных формирований», – сказала она.
По ее словам, чтобы организовать эти выплаты МинВОТ разработало, а правительство поддержало ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок такого вида единоразовой финансовой помощи.
«Люди, которые находились в плену, потеряли свои документы, нуждались в их восстановлении, в юридической поддержке и правовой помощи в этих вопросах. Поэтому была проведена очень кропотливая работа по восстановлению этих документов и предоставлению возможности получить эти деньги», – добавила Калупаха.
Ранее пресс-секретарь МинВОТ Дарья Боровик сообщила, что в 4 областях Украины также планируют открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам боевых действий на Донбассе.
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