В «ДНР»: В соцсетях обсуждают стоимость ночевки в районе КПП в Еленовке. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, в районе КПП «ДНР» «Еленовка» не все успевают пересечь линию разграничения. Те, кто остается ночевать, делятся в соцсети ценами на ночевку.

Так, очевидцы рассказывают о том, что на КПП «ДНР» очереди очень большие, и проходят люди медленно. При этом переночевать в своей машине, но во дворах местных жителей вблизи от блокпоста стоит примерно 100 грн. При этом ночевка в доме стоит по-разному. К оплате жители Еленовки, впускающие на ночлег людей, не успевших пересечь линию разграничения, принимают и рубли, и гривны, и доллары:

Наталья: «А что, сейчас не разгоняют от блокпоста, разрешают ночевать?»;

Евгений: «Все по дворам, на дороге никого»;

Наталья: «И сколько стоит ночевка во дворе?»;

Евгений: «Стоим возле самого поста. Ночевать в машине – 200 руб. (85 грн по местному курсу на 21.01.2019 – прим. ред.)»;

Людмила: «Еленовка – ночевка в доме с удобствами осенью была 150 руб. (64 грн), гривну никто не просил. Сейчас может 200, но рублей (85 грн)»;

Андрей: «Машина и спишь в ней 100 грн, если ночевать в доме – 200 грн»;

«Янг»: «Ого, еще и в гривнах берут»;

Евгинеий: «Ну а что? И в долларах тоже».

Как сообщалось ранее, вечером 18 января на КПП «ДНР» «Александровка» (Каргилл) проехали не все автомобили, люди остались ночевать на линии разграничения, 17 января не смогли пересечь КПП «ДНР» и остались на ночевку люди на КПП «Еленовка».

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т.к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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