На КПВВ «Марьинка» пограничники задержали мужчину, причастного к деятельности НВФ. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» в Донецкой области пограничники задержали мужчину, причастного к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в Госпогранслужбе, 17 января сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, действующих в составе Объединенных сил, обнаружили среди граждан, следующих на выезд из временно неподконтрольной украинским властям территории, мужчину, причастного к деятельности НВФ.

Гражданин Украины 1999 года рождения задержан, и вместе с сообщением об обнаружении признаков уголовного правонарушения передан сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области для проведения дальнейших следственных действий.

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