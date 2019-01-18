Сводка из зоны ООС за 17 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Пивденное и из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия позиции украинских войск в районе населенного пункта Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе населенного пункта Невельское – из стрелкового оружия, вблизи поселка Водяное – из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник вел огонь по украинским военным из гранатометов вблизи поселка Славное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 154 единицы. Обстрелам подверглись "Вольво-центр", поселки Жабичево и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина, Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка и Крутая Балка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».