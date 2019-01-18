Цены на продукты: Самые высокие в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях. Новости

Традиционно цены на продукты в разных регионах Украины существенно отличаются. Журналисты «Сегодня» разбирались, почему в одних областях продукты стоят в несколько раз дороже, чем в других, и от чего зависит разница в ценах.

Лидером по продуктовым ценам предсказуемо оказался Киев – именно здесь цены на социально значимые продукты остаются на порядок выше, чем в других городах Украины, об этом писал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Киеве самые высокие цены на следующие продукты: белый хлеб из муки высшего сорта – 35,9 грн за кг (средний показатель по Украине – 21,5 грн). Черный хлеб стоит в Киеве 24,6 грн за кг (средняя цена – 17,9 грн), манка – 15,4 грн (по Украине – 13,6 грн), яйца – 28,3 грн за десяток (24,8 грн), сахар – 16,8 грн за кг (14,2 грн), сало – 120,9 грн (75,7 грн).

Помимо Киева, высокие цены в Донецкой, Закарпатской и Херсонской областях. Так, в Донецкой области дороже всего продается курица – 61,9 грн за килограмм (по Украине 58,3 грн), вареная колбаса – 100,8 грн (92,2 грн), свекла – 9,2 грн, (тогда как по стране 8,1 грн). А вот в Закарпатской области самыми дорогими продуктами стала пшеничная мука – 12,7 грн, (11,2 грн), гречка – 21,2 грн за килограмм, (цена по Украине 16,6 грн) и мороженая рыба – 80,1 грн (72,9грн).

А вот самыми дешевыми регионами стали Тернопольская, Полтавская и Днепропетровская области. Именно там цены на социальные продукты ниже, чем по всей Украине. Журналисты решили разобраться, от чего же зависит такая разница в ценах.

Экономисты единогласно отмечают, что главный фактор, который влияет на цены – это доходы населения в том или ином регионе. Киев традиционно лидирует по доходам граждан, именно поэтому и цены здесь гораздо выше, нежели везде.

«Разные цены на продукты в разных регионах Украины в первую очередь объясняются разным уровнем доходов по регионам. Как всегда, в столице уровень доходов самый высокий, потом идут остальные города миллионники. Традиционно, на востоке и на юге Украины, где большая концентрация промышленных предприятий, уровень доходов выше, чем на западной Украине. Там, где выше доходы, выше и цены. Потому что работает закон рынка, спроса и предложения. Структура потребления приблизительно одинаковая, но продавцы реагируют на высшие доходы высшими ценами на свои товары», – пояснил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В свою очередь, Алексей Дорошенко также отмечает, что разница в заработных платах оказывает наибольшее влияние, но есть и другие факторы.

«Второй фактор, который влияет, это логистика. Вернее, он должен влиять, но тут возникает интересный момент. С одной стороны, чем дальше город находится от места производства товара, тем выше цены. Особенно, если мы говорим о мелкотоварном производстве. Потому что, когда мы берем монополизированные рынки ситуация другая. Вот, если мы возьмем, например, курятину, которая из 31 социального продукта имеет наименьшее отклонение по цене, т.к. одна компания наладила абсолютно одинаковые доставки и держит единую цену по регионам. И как раз на курятину наименьшее колебание по ценам среди всех продуктов, которые мы относим к социальным. А вот если мы возьмем все овощи, то мы видим тут наибольшее различие в цене. Например, лук на Херсонщине в ноябре стоил дороже всего, чем в любом другом регионе. Притом, что его выращивают в Херсонской области, т.е. логистики никакой. А один из самых дешевых образцов – почти всегда во Львовской области. Все потому, что во Львове есть оптовый рынок», – говорит Дорошенко.

Эксперт поясняет, что там, где лучше всего развита инфраструктура продажи, там и будут более низкие цены. Он отмечает, что вся Европа «покрыта» оптовыми рынками, тогда как в Украине крупных продуктовых оптовых рынков всего два – во Львове и в Киеве. Обычных рынков по стране сейчас около 530, но в тех местах, где их не хватает, цены оказываются куда выше.

«Значительное влияние на цены также оказывают торговые сети. Например, в отдельных регионах есть только местные торговые сети. Где мы видим наибольшую цену с наименьшей конкуренцией? Это как раз регионы с низкой конкуренцией в торговле. Если брать отдельные города, это, например, Мукачево, там только одна торговая сеть. Есть еще Одесса, где одна торговая сеть фактически скупила все остальные торговые сети. Также, если мало небольших магазинчиков, это тоже влияет на цены. Потому что каждый магазин заинтересован в том, чтобы его цена была конкурентная", – комментирует ситуацию Дорошенко.

Также, еще один фактор – это производство товара. Например, такие продукты, как хлеб, продаются чаще всего именно там же, где и производятся, т.к. везти хлеб через всю страну не очень выгодно.

«Все регионы по хлебу поделены между крупнейшими игроками. И если игрок считает, что он должен держать высокую цену на хлеб, вы это увидите. Вот, как в Киеве, здесь цена на самый дешевый белый хлеб на 70% выше, чем в самом дешевом регионе», – подытожил Дорошенко.