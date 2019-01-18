На Донетчине пограничники провели тактические учения по обороне побережья (Фото). Новости

Пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил вблизи Мариуполя провели тактические учения по обороне побережья. Действуя в составе подразделений, военнослужащие выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Мероприятия традиционно начались с поднятия по тревоге. Преодолевая расстояние в десятки км по пересеченной местности, пограничники совершили марш в район выполнения боевой задачи. Такой маршрут стал определенным испытанием для водителей боевых машин и помог приобрести практический опыт по эксплуатации и управлению техникой в сложных условиях местности при неблагоприятных метеоусловиях, поскольку на этот раз программу учений пришлось отрабатывать после мощного снегопада.

Все элементы учений включали в себя реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в районе проведения ООС. Во время учебной стрельбы личный состав усовершенствовал навыки в обращении с оружием в различных условиях обстановки, точности и кучности стрельбы из стрелкового оружия. Сокрытие действий для пограничных нарядов – это своего рода искусство, а значит, и норматив по маскировке на местности сдавал каждый военнослужащий.

Особое внимание на учениях было уделено вопросам тактической медицины – предоставлению необходимой домедицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых из-под огня противника.

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