Пожар в Мирнограде: Пострадала женщина. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) 17 января в результате пожара женщина получила отравление продуктами горения. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вечером 17 января спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на м-не Светлый в Мирнограде.

«Прибывшие по указанному адресу спасатели, выяснили, что огонь вспыхнул в однокомнатной квартире на 4-м этаже. На момент возникновения пожара в помещении находилась женщина, которая получила отравление продуктами горения. Она была госпитализирована в приемное отделение Мирноградской ЦГБ», – сказано в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.