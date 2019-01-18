У МинВОТ нет полной информации об абитуриентах из неподконтрольного Донбасса. Новости

В Украине нет полной информации о количестве абитуриентов с временно неподконтрольных украинским властям Донбасса и аннексированного Крыма, поступивших в вузы по системе Внешнего независимого оценивания (ВНО). Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал начальник Управления по вопросам АР Крым и г. Севастополь МинВОТ Сергей Мокренюк.

«По тогам вступительной кампании 2018 года, согласно данным, которые предоставило Министерство науки и образования Украины, через образовательные центры "Донбасс – Украина" поступили 1522 ребенка, через образовательные центры "Крым – Украина" – 277. Несмотря на то, что это больше, чем в прошлом году, и позапрошлом году, мы считаем, что это мало», – сказал он.

«Сколько детей поступили через систему ВНО, к сожалению, неизвестно, потому что такая статистическая информация не собирается», – добавил Мокренюк.

Как сообщалось ранее, в 2019 году жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма могут воспользоваться дополнительными условиями регистрации и участия в ВНО.

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