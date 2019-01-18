На Донетчине пожар унес жизнь мужчины. Новости

В результате пожара в Краматорске (Донецкая обл.) погиб мужчина и пострадала девушка. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 18 января в 4:22 диспетчеру Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре на бул. Краматорском.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел на 4 этаже 9-ти этажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина, 1963 года рождения. Женщина, 1999 года рождения, была госпитализирована в терапевтическое отделение Краматорской городской больницы № 1 с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Спасатели локализовали пожар в 5:21 и ликвидировали – в 06:15. От Главного управления привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники», – сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Мирнограде 17 января в результате пожара женщина получила отравление продуктами горения.