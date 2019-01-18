Минюст Украины не хочет упрощать регистрацию фактов рождения и смерти в «Л-ДНР». Новости

МинВОТ вместе с общественниками и представителями центральной исполнительной власти разработали законопроект о регистрации актов гражданского состояния (рождения и смерти) для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, который сейчас проходит согласование. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал начальник Управления по вопросам АР Крым и г. Севастополь МинВОТ Сергей Мокренюк.

«Вместо той процедуры, которая существует сегодня, судебной, и есть много фактов, когда этой процедурой нарушаются права человека, а заявления рассматриваются очень долго, мы предлагаем административную процедуру. Это когда человек приходит в любой орган регистрации актов гражданского состояния, подает заявление с определенными нюансами и в течение этого же дня получает свидетельство о рождении или смерти, или мотивированный отказ, которую в дальнейшем может оспорить в суде», – сказал он.

По его словам, в соответствии с регламентом Кабмина, этот законопроект был направлен на согласование в Министерство юстиции Украины и других органов исполнительной власти. «Фактически все органы исполнительной власти согласовали нам этот законопроект почти без замечаний. После этого законопроект вместе с материалами был передан на правовую экспертизу в Министерство юстиции, которое очень долго рассматривало наш законопроект», – сообщил Мокренюк.

«Недавно мы получили вывод Министерства юстиции. В нем очень много замечаний, 8 или 9 листов – это очень много. Принципиальная позиция заключается в том, что Минюст, как орган, который должен принимать решения о регистрации актов гражданского состояния, не хочет иметь административную процедуру, его устраивает судебная», – добавил представитель МинВОТ.

Он отметил, что на сегодняшний день МинВОТ обрабатывает каждое замечание Минюста о данном законопроекте. «Мы мотивируем, готовы мы его принять или нет. Эта работа ведется сейчас, и в ближайшие дни документ будет направлен в правительство для рассмотрения его в правительственном комитете», – проинформировал Мокренюк.

Отметим, что нет полных данных о рождаемости в «Л-ДНР». При этом известно, что с начала 2018 года в «республиках» родилось 14,5 тыс. детей: в «ДНР» за период с 1 января по 21 ноября – 9 581 ребенок, в «ЛНР» с 1 января по 30 сентября – 4 919 детей.

При этом, по данным ООН, около 42 тыс. детей на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, родившихся со 2-й половины 2014 года, не имеют украинских свидетельств о рождении.

Напомним, что брак, заключенный в «Л-ДНР», является нелегитимным. В этом случае при регистрации на подконтрольной Украине территории ребенок, рожденный в данном браке, будет считаться рожденным без отца, а молодая мама – матерью-одиночкой.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2018 года в «ДНР» и «ЛНР» проживало 3 млн 751 тыс. 647 чел., из них 61% приходится на «ДНР», 39% – на «ЛНР».

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