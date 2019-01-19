Они не убиты: Прокурор рассказал о смерти двух ВСУшников в селе на Донбассе. Новости

Двоих украинских военнослужащих, тела которых нашли в жилом доме на Донбассе, никто не убивал. Об этом заявил военный прокурор Операции объединенных сил Олег Цицак, передает «Апостроф».

«Нашли два тела. Они не убиты. Пока мы не имеем выводов экспертизы, но они не убиты. Когда будут результаты экспертизы? Это не от меня зависит», – сказал он.

Напомним, тела двух украинских военнослужащих были найдены в доме в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Погибшие служили в военной части, которая дислоцируется в указанном селе. На месте преступления найден пистолет «Макарова».