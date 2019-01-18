На Луганщине на взятке задержали доцента университета. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на взятке в 400 долл. задержали доцента одного из факультетов ВНУ им. В. Даля. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Управления защиты экономики в Луганской области.

«Благодаря слаженной работе сотрудников Управления защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями СУ ГУ НП в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области разоблачен во взяточничестве преподаватель одного из факультетов Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. Установлено, что за защиту дипломных работ педагог требовал от студентов неправомерную выгоду», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что во время проведения процессуальных мероприятий был задокументирован факт вымогательства и получения от студента неправомерной выгоды. За успешную защиту дипломной работы студент должен был предоставить преподавателю 400 долл.

«Так, в декабре прошлого года доцентом факультета была получена первую часть неправомерной выгоды, 100 долл. США. 17 января 2019 года, при передаче второй части взятки 300 долл. США, преподаватель факультета был задержан. Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины», – отметили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Задержанному инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.