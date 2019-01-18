На Луганщине женщина организовывала предоставление секс-услуг клиентам гостиницы (Фото). Новости

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями Следственного управления и бойцами «КОРДа» разоблачили и задержали 38-летнюю женщину, которая организовывала предоставление сексуальных услуг в одном из гостинично-развлекательных комплексов г. Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Луганской области.

Полицейские установили, что женщина привлекла к секс-бизнесу знакомых девушек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Подозреваемая регулярно подыскивала клиентов для девушек среди постояльцев гостинично-развлекательного комплекса, в котором работала администратором.

За предоставление клиентам услуг сексуального характера девушки получали вознаграждение от 1000 до 1500 грн. Организатор получала 20% прибыли от этой суммы.

В ходе проведения санкционированного обыска полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность женщины. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 303 УК Украины «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией». Следственные действия продолжаются.

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