В «ДНР»: С дорог в кюветы слетели грузовик и легковое авто (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за нечищеных скользких дорог с трассы слетают автомобили. Об этом сегодня, 18 января, сообщают пользователи соцсетей.
Так, на трассе «Донецк-Старобешево» грузовой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Еще один автомобиль – легковой Шевроле Авео – слетел в кювет на дороге к Шахтерску. Как рассказали пользователи соцсетей, произошло это 17 января примерно в 22:10:
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