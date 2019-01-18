У жителя Мариуполя изъяли почти две сотни патронов. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) у местного жителя изъяли более 180 патронов. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сотрудники Приморского отделения полиции получили оперативную информацию о том, что один из жителей района хранит дома оружие. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Приморского отделения полиции, а также кинологическая служба ГУНП в Донецкой области.

«Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 41-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли более 180 патронов различного калибра, которые последний хранил в своем гараже», – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Призываем всех жителей, которые имеют информацию о незаконном хранении оружия, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. Также полицейские напоминают, что согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности», – добавили в полиции.