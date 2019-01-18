Больше года в СИЗО Донецка: В МинВОТ отказали в помощи жене пленного. Новости

В Украине нет нормативных документов или закона, согласно которым семьям заложников, удерживаемых в «Л-ДНР» положена выплата финансовой помощи. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сообщил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб.

В ходе пресс-конференции представителей МинВОТ в Киеве, которая состоялась 17 января, жена пленного Светлана Тимофеева обратилась к представителям ведомства за разъяснениями.

«Я жена пленного, который находится в плену на временно оккупированной территории в городе Донецке. В настоящее время он находится и удерживается в Донецком СИЗО 1 год и 1 месяц. 20 декабря я лично пришла в МинВОТ предоставила заявление и большой объем документов, подтверждающих то, что мой муж обвиняется "в шпионаже" и удерживается на временно оккупированной территории», – рассказала женщина.

«Комиссия заседала 28 декабря в МинВОТ. 16 января я получила ответ, в котором мне отказали в предоставлении денежной помощи, ссылаясь на то, что я не предоставила документы или сведения, которые подтверждают общественную или политическую деятельность. Эта позиция кажется мне абсурдной. Я хотела бы публично услышать пояснения, потому что эта проблема системная», – обратилась к представителям ведомства Тимофеева.

На ее вопрос ответил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы МинВОТ Игорь Гриб: «Эта проблема системная, вы правильно отметили. Она касается людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Тут у нас стоит вопрос законодательного урегулирования. Этот вопрос мы постоянно поднимаем перед Верховной Радой, чтобы ускорить принятие этого закона, который урегулировал бы все эти вопросы».

«Напомню, что Украина признает документы из ОРДЛО* – только свидетельства о рождении и смерти», – добавил представитель МинВОТ.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2018 году для урегулирования вопроса социальной защиты политических заключенных и военнопленных, для выплаты им финансовой помощи были приняты дополнительные нормативно-правовые акты. Деньги получили более 100 семей. Также в прошлом году 71 освобожденному из плена «Л-ДНР» заложнику выплатили единоразовую финансовую помощь по 100 тыс. грн.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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