«Северный поток-2» не остановят даже санкции США, – глава МИД Германии. Новости

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины уже не остановят даже санкции США. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает DW.

«Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину», – сказал он.

Критики «Северного потока-2» опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять в Европу транзитом газ через Украину. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита газа. «Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод», – заявил Маас.

Отмечается, что США и целый ряд восточноевропейских стран не оставляют попыток остановить строительство газопровода «Северный поток-2», треть которого уже проложена. В частности, посол США в ФРГ Ричард Гренелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в этом проекте, письма с угрозами санкций. Этот демарш вызвал возмущение в немецких политических кругах.

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