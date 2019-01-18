ДТП в Мариуполе: Пострадавшего деблокировали спасатели (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) спасатели деблокировали пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия мужчину. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 17 января в 17:53 спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Тополиная в Мариуполе.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека. Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали одного из мужчин и передали его работникам «скорой».

От Главного управления привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области