Обеспечение жильем переселенцев-военнослужащих должно быть в приоритете, – Рева. Новости

Обеспечение жильем переселенцев, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе, должно быть в приоритете. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Кроме государственных денег на строительство жилья для переселенцев, мы используем также те деньги, которые предоставляют другие страны в качестве безвозвратной помощи. Министерством социальной политики Украины на протяжении 2017-2018 годов за деньги международных доноров было подготовлено и введено в эксплуатацию жилье для почти тысячи семей переселенцев», – сказал он.

По его словам, в прошлом году была введена новая программа для ВПЛ. «Для обеспечения жильем тех переселенцев, которые с оружием в руках защищают нашу страну», – уточнил Рева.

«Сразу обеспечить жильем 1 млн 510 тыс. внутренне перемещенных лиц достаточно сложно. Очевидно, что те люди, которые воюют за нашу страну против сепаратистов, против агрессора, должны иметь приоритет. И в этом году эта программа будет продолжена. Единственная проблема – что вместо нашего бюджетного запроса на 850 млн грн в бюджете было предусмотрено только 40 млн грн, что в 20 раз меньше», – добавил министр социальной политики.

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