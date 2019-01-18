В Славянске задержали подозреваемого в жестоком нападении на девушку. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) патрульные полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к избиению и ограблению 21-летней девушки. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что около семи вечера 17 января в полицию позвонила женщина и сообщила, что на ул. Королева в Славянске за одним из домов неизвестные били ногами девушку, лежавшую на земле.

Заявительница стала случайным свидетелем события, когда вышла на улицу в магазин и услышала крики. Она сразу вызвала патруль.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, увидели девушку с телесными повреждениями на лице.

«Запуганная потерпевшая сначала не смогла общаться с полицейскими, но те успокоили ее, и получили всю необходимую информацию для выявления преступников. Она пояснила, что четверо – два незнакомых мужчины и две знакомые женщины, забрав телефон, устроили ей избиения. После – девушка поехала в травмпункт», – отметили в пресс-службе.

Патрульные начали отрабатывать прилегающую территорию. В течение получаса они обнаружили похожего по описанию нетрезвого мужчину. Тот отрицал свою причастность к произошедшему. Но при поверхностной проверке правоохранители увидели у него в кармане телефон, похожий на тот, который описала потерпевшая.

Для выяснения дальнейших обстоятельств дела возможного преступника доставили в Славянский отдел полиции.