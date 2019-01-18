России не удалось дестабилизировать Украину, – Климкин. Новости

В 2018 году России не удалось дестабилизировать ситуацию в Украине, а отношение на международной арене к РФ только ухудшилось. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Российский план в прошлом году о дестабилизации Украины, о том, каким образом выйти из ситуации политического давления, из ситуации с санкциями абсолютно не сработал. Прошлый год был знаковым, потому что санкции сейчас работают, американские санкции очень четко работают против российских компаний, против компаний российских олигархов. Они и дальше будут усиливаться», – сказал он.

По его словам, Украина продолжает работать над обороноспособностью и над усилением санкций в отношении России с международными партнерами. «В этом для нас важна солидарность всего демократического мира. Это и поставки оборонного вооружения, не только "Джавелин", не только снайперских винтовок из Канады», – заявил Климкин.

Он напомнил о принятии резолюции ООН о милитаризации Черного и Азовского морей и международной реакции на российскую агрессию в Украине. «Посмотрите, как страны высылают российских дипломатов. Посмотрите, как Россия пытается прямо вмешиваться во внутренние дела цивилизованного мира, что означает только одно заявление по поводу Греции», – отметил глава МИД Украины.

«Для меня главным итогом прошедшего года является то, что многие европейские политики, которые еще колебались в отношении России, поняли, что угроза не где-то там, через несколько лет, не где-то – неизвестно где, не здесь – в Украине, а то, что Россия именно сейчас угрожает всему цивилизованному миру», – резюмировал Климкин.

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