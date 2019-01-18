В Луганской области на нужды армии собрали почти 200 млн грн налогов. Новости

В Луганской области в 2018 году поступления военного сбора составили 196 млн 161 тыс. грн. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

«Это на 54,1 млн грн, или на 38,1% больше показателя за 2017-й год», – говорится в сообщении.

«Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика», – напомнили в ГФС Луганщины.

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