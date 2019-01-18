На Донетчине налогоплательщики почти полностью перешли на форму электронной отчетности. Новости

На Донетчине в течение 2018 года налогоплательщики региона подали почти 882 тыс. деклараций, отчетов и расчетов, как в бумажном, так и в электронном виде. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области.

«В 2018 году уже 80% документов всей отчетности поступило электронным путем, в том числе через Электронный кабинет плательщика, против 73% в прошлом году. Больше отчетов в электронном виде предоставляется юридическими лицами – 89%, физическими лицами-предпринимателями – 75%, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность – 62%», – говорится в сообщении.

«Лучше отчитываются в электронном виде плательщики Дружковки – более 89% всех отчетов предоставлено средствами телекоммуникационной связи, на втором месте плательщики Покровска – 86%, а третье место занимает бизнес-сообщество Мариуполя – 84%», – сообщили в ГФС Донетчины.

В ведомстве отметили еще несколько цифр по предоставлению отчетности именно электронным путем: