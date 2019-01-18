РФ должна использовать свое влияние для возможности мирного решения конфликта на Донбассе, – Маас. Новости

Россия должна использовать свое влияние для возможности мирного решения вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом по случаю своего визита в Москву и Киев 18 января заявил в интервью «Интерфаксу» федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

Маас подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на Донбассе, неприемлема.

«Ситуация на востоке Украины неприемлема. Там все еще каждый день раздаются выстрелы. Особенно в зимние месяцы страдания людей на Донбассе неизмеримыми. Россия должна использовать свое влияние для возможности мирного решения. Нам срочно нужен прогресс в Минском процессе. За это я буду агитировать в Киеве, и это является предметом переговоров, которые мы проводим в Нормандском формате», – заявил Маас.