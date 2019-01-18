Авдеевский коксохим направил на развитие образования в прифронтовом городе более 6 млн грн. Новости

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) Группы Метинвест в 2018 году направил 6 млн грн на поддержку школ и детских садов города. Сегодня более 2 тыс. детей Авдеевки обучаются в комфортных условиях, сообщает пресс-служба Группы Метинвест.

Так, предприятие выполняет свое обещание перед жителями города ремонтировать по спортзалу в год, пока все они не будут соответствовать европейским стандартам. В прошлом году современный спортзал с раздевалками и душевыми появился в школе № 6.

Продолжаются работы и в 5-й школе, где создан Центр для развития детей и молодежи. Новые спортивный и актовый залы уже пользуются популярностью среди авдеевцев: там проходят многие городские мероприятия. В прошлом году заводчане отремонтировали зал для аэробики и кабинеты для специалистов Центра. Здесь расположились Детско-юношеская спортивная школа и коммунальное предприятие «Спорт для всех».

При поддержке АКХЗ в детском саду «Теремок» отремонтировали пищеблок и закупили оборудование. Первая в городе столовая в украинском этно-стиле появилась в 1-й школе, которая расположена в старой части Авдеевки. Для кухни и обеденного зала приобрели новую мебель.

В детском саду «Чебурашка» на месте заброшенного подвала построили многофункциональную спортивную площадку с безопасным искусственным покрытием для малышей.

Фото: пресс-служба Группы Метинвест

«Уже многие годы мы поддерживаем сферу образования, создаем комфортные условия для обучения детей Авдеевки. И как бы сложно ни было воплощать идеи в жизнь, самое приятное в работе – конечный результат и довольные лица ребят», – отметил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

«Ни власть, ни завод – никто не разделяет детские сады и школы на центр и окраину. Дети везде одинаковые. Поэтому мы обновляем объекты образования и в старой, и в новой части Авдеевки. У нас абсолютное взаимопонимание и взаимоуважение с руководством АКХЗ. Нет таких вопросов, которые мы бы не могли решить вместе», – сказал, в свою очередь, руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

В 2018 году финансирование АКХЗ социальных программ составило более 18 млн грн. Средства были направлены на поддержку образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитие транспортной инфраструктуры города.