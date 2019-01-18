Впервые вопрос российской агрессии рассмотрят в Лондонском суде, – Климкин . Новости

Украина свела все отношения с Российской Федерацией к минимуму и отстаивает свою правоту в международных судебных инстанциях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Никто не может претендовать на какую-то нормализацию наших отношений. Этого не будет сегодня, не будет завтра, не будет послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с РФ», – сказал он.

По его словам, договор о дружбе между Украиной и Россией не был аннулирован ранее, поскольку был необходим в качестве аргумента о фактах нарушениях со стороны РФ в международных судах.

«На основе этой позиции нам удалось выстроить судебные дела против России, которые сейчас находятся в Международном суде ООН, в международном арбитраже. Уже сейчас Ощадбанк на основе нашей позиции выиграл 1,3 млрд долл. На основе этой позиции у нас есть выигрыш в Стокгольмском арбитраже», – сообщил глава МИД Украины.

«Сейчас вопрос российской агрессии впервые, и это абсолютный прецедент, будет рассматриваться не только в международных судах, а именно в Лондонском суде», – заявил Климкин.

Он также убежден, что в 2018 году России не удалось дестабилизировать ситуацию в Украине, а отношение на международной арене к РФ только ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон № 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

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