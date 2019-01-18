Ситуация в пунктах пропуска днем 18 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «9:17. "Каргилл" стоим в основной глухо! С 5 утра продвинулись на 4 машины, суперльгота прет и прет»;

Светлана: «11:19. "Каргилл" стоит глухо. Вчера перестали пропускать в 16:00. Те, кто ночевали, должны сейчас заезжать. Это капец»;

Анатолий: «12:04. "Каргилл" в Донецк 50 основной и 30 льготы»;

Светлана: «12:20. "Каргилл". С 5 утра продвинулись метров на 50. Это основная очередь».

КПВВ «Новотроицкое»:

Полина: «9:18. В Еленовке 150 основная, 50-70 льготы, стоим»;

Сергей: «10:06. Новотроицкое в Донецк на въезд 5 машин»;

Лидия: «13:43. В Еленовке в Донецк 20 машин общей очереди и 10 машин льготной»;

Денис: «14:07. Новотроицкое в Донецк: 25 обычной и 15 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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