В зоне ООС задержали пособника российских спецслужб. Новости

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) из состава Объединенных сил разоблачили и задержали руководителя антисемитской организации, которая на протяжении последних лет дестабилизировала ситуацию в регионе на этнической почве. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-центр ООС.
Как отмечается, задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование.
«Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым). Планировал в случае военного вторжения непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины. В дальнейшем рассчитывал возглавить руководящую должность в новообразованных органах оккупационной власти», – говорится в сообщении.
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