Питьевая вода – раз в неделю: Как живут в прифронтовых Травневом и Гладосово. Новости

Жители поселков Травневое и Гладосово (Донецкая обл.), которые расположены на линии соприкосновения, сталкиваются с проблемами водоснабжения и доступа к медицинским услугам. Об этом сегодня, 18 января, сообщает БФ «Право на защиту».
Отмечается, что 17 января команда мониторов славянского офиса БФ «Право на защиту» посетили жителей поселков Травневое и Гладосово. «Эти населенные пункты расположены непосредственно на линии соприкосновения, поэтому проезд к ним ограничен», – рассказал монитор Владимир Орехов.
По его словам, в поселках отсутствуют какие-либо инфраструктурные объекты. Социальный автобус ходит в Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) дважды в неделю.
«Имеются проблемы с водоснабжением, подвоз питьевой воды осуществляется один раз в неделю. Проблемы также в доступе к медицинским услугам: скорая помощь и врач к людям не выезжают, а медицинский работник из поселка Новолуганское осуществляет прием граждан в Травневом только два раза в неделю», – добавил Владимир Орехов.
Также, во время визита жители поселков обращались к мониторам БФ «Право на защиту» за получением консультаций по актуальным вопросам: получение адресной помощи внутренне перемещенным лицам, погашение задолженности по пенсиям и другим вопросам, связанным с конфликтом.
Читайте также:
- Иногда нет денег хлеба купить: Как в Светлодарске выживает многодетная семья переселенцев (Видео)
- У линии разграничения: Как выживают в прифронтовой Авдеевке (Видео)
- Санки и одеяла: МККК помогает выживать жителям прифронтовых поселков (Фото)
- Прифронтовое Золотое: Как народный хор помогает пенсионерам преодолевать трудности войны (Фото)
Комментарии