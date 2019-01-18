Питьевая вода – раз в неделю: Как живут в прифронтовых Травневом и Гладосово. Новости

Жители поселков Травневое и Гладосово (Донецкая обл.), которые расположены на линии соприкосновения, сталкиваются с проблемами водоснабжения и доступа к медицинским услугам. Об этом сегодня, 18 января, сообщает БФ «Право на защиту».

Отмечается, что 17 января команда мониторов славянского офиса БФ «Право на защиту» посетили жителей поселков Травневое и Гладосово. «Эти населенные пункты расположены непосредственно на линии соприкосновения, поэтому проезд к ним ограничен», – рассказал монитор Владимир Орехов.

По его словам, в поселках отсутствуют какие-либо инфраструктурные объекты. Социальный автобус ходит в Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) дважды в неделю.

«Имеются проблемы с водоснабжением, подвоз питьевой воды осуществляется один раз в неделю. Проблемы также в доступе к медицинским услугам: скорая помощь и врач к людям не выезжают, а медицинский работник из поселка Новолуганское осуществляет прием граждан в Травневом только два раза в неделю», – добавил Владимир Орехов.

Также, во время визита жители поселков обращались к мониторам БФ «Право на защиту» за получением консультаций по актуальным вопросам: получение адресной помощи внутренне перемещенным лицам, погашение задолженности по пенсиям и другим вопросам, связанным с конфликтом.

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