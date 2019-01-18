Непогода на Донетчине: Спасатели четыре раза освобождали авто из снежных ловушек. Новости

В Донецкой области за минувшие сутки спасатели четыре раза оказывали помощь водителям автомобилей, оказавшимся в снежной ловушке. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области.

Так, днем 17 января на одной из улиц Селидово застрял грузовой автомобиль. Бойцы ГСЧС, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытащили автомобиль на проезжую часть.

В этот же день, в Лиманском районе спасатели оказали помощь водителю кареты скорой медицинской помощи, которая застряла в снегу.

«В 16:47 сотрудники 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда изымали из снежного заноса грузовик в г. Мариуполь, а уже в 18:48 аналогичную помощь оказали спасатели 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда водителю легкового автомобиля. Происшествие произошло в Волновахском районе», – говорится в сообщении.

Как уточняется, всего от ГУ ГСЧС привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.