В прифронтовой Авдеевке появился еще один «безопасный дом». Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) появился пятый «безопасный дом». Около 70 жителей многоэтажки на квартале «Юбилейный» присоединились к проекту. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Список безопасных домов в Авдеевке вчера пополнила еще одна многоэтажка, расположенная на квартале "Юбилейный". Начальник сектора превенции Авдеевского отделения полиции Александр Войнов вместе с жителями прикрепили табличку "Безопасный дом", которая свидетельствует о том, что в этом доме и дворе действует программа безопасности», – говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, на придомовой территории многоэтажки установлено освещение, на дверях подъезда – домофоны, на окнах первого этажа – решетки. Также, в подвалы, чердаки и технические помещения заблокирован доступ посторонних лиц.

Жители поблагодарили правоохранителей за поддержку и отметили, что отныне будут чувствовать себя еще более защищенными.

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