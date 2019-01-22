Прогресса по решению конфликта на Донбассе в 2019 году не будет, – немецкий эксперт. Новости

В решении конфликта на Донбассе в 2019 году не будет происходить никакого прогресса, учитывая президентские и парламентские выборы в Украине. Готовности к компромиссу не демонстрирует ни Киев, ни Москва. Такое мнение высказал эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер, – передает «Deutsche Welle».

Так, в переговорах по поиску мирного решения конфликта на Донбассе за последний год произошло мало прогресса. Последний обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР» состоялся еще в конце 2017 года. С тех пор обе стороны обвиняют друг друга в неготовность идти на уступки.

В какой-то момент появилась надежда, что сдвиги в заторможен процесс могут принести предложения направить на Донбасс миротворческую миссию ООН. Однако сразу же стало понятно, что стороны не готовы прийти к консенсусу в том, как должна выглядеть такая миссия и, прежде всего, на какую территорию должен распространяться ее мандат. Если Киев настаивает на том, чтобы миссия действовала на всей территории Донбасса, в том числе и на неконтролируемых Украиной участках российско-украинской границы, то Москва видит миссию на линии разграничения между украинскими военными и участниками незаконных вооруженных формирований.

Недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о, якобы, новом предложении по миссии на Донбассе. По его словам, она должна состоять из представителей ОБСЕ и ООН и иметь военный и полицейский компоненты, а также международную администрацию. Климкин сообщил, что соответствующее предложение, было озвучено представителями ОБСЕ на Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта, которая работает в Минске.

Однако, в ОБСЕ уже на следующий день опровергли слова Климкин. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик, никаких предложений по совместной миссии ОБСЕ и ООН представители организации в Минске не озвучивали.

Эксперта Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера такая ситуация не удивляет. «Я очень осторожен в оценках каких-либо предложений со стороны Украины или России незадолго до выборов. Ведь мы знаем, что ни одна сторона не движется навстречу друг другу в ключевых темах. То есть я не знаю, что здесь фейк, а что нет. Для меня это скорее похоже на то, что распространяются какие-то псевдопредложения, которые не имеют ничего общего с реальностью», – считает он.

По словам Майстера, учитывая выборы в Украине Россия вряд ли будет прибегать к каким-то действиям, направленным на поиск путей урегулирования конфликта. «Они захотят продемонстрировать, что Порошенко слабый. Мы видим это на примере задержанных моряков (украинских моряков в Керчи, – ред.)», – говорит эксперт.

Кроме того, он констатирует проблемы, которые имеет миссия ОБСЕ, действующая сейчас на Донбассе. «Она не имеет полицейского и военного компонентов. Это сугубо наблюдательная миссия, что делает ее очень незащищенной от потенциальных нападений, поэтому в случае осложнения ситуации она вынуждена отходить в сторону», – отмечает он.

По словам эксперта, идея миссии ООН и была в том, «чтобы добавить туда полицейский и военный компоненты».

В то же время, в заявлениях политиков фигурируют все новые варианты предложений по этой миссии. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 16 января сообщил о якобы предложении США, которое предусматривает роспуск руководства участников НВФ на Донбассе и направления туда «полиции ООН и администрации ООН, которая будет там все решать». Москва такую ​​идею решительно отвергает, заявил Лавров. Он отметил требование России прямого диалога между участниками НВФ и властями в Киеве. По словам главы МИД России, именно это предусматривает минский формат.

Учитывая расхождение взглядов сторон и неготовность к компромиссам Штефан Майстер прогнозирует отсутствие прогресса по Донбассу в течение всего 2019 года.

«Этот год – это не тот год, когда будет происходить большое движение на Донбассе», – подытожил эксперт.

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