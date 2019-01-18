Одумался: Житель Бахмута добровольно принес в полицию боеприпасы. Новости

Житель Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) добровольно сдал полицейским боеприпасы, которые нашел полгода назад и закопал в лесу. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«К оперативникам Бахмута обратился 26-летний молодой человек, который сообщил, что желает добровольно сдать боеприпасы», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, около полугода назад парень нашел две гранаты РГД-5. Свою находку он закопал в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Бахмутского района. Но когда осознал, какой опасности подвергает себя и окружающих, то сообщил об этом в полицию.
Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
В полиции напомнили, что согласно ч. 3 ст.263 УК Украины граждане, которые добровольно сдали правоохранителям оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности.
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