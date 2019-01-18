Украина полностью пересматривает договорную базу с Россией. Новости

Украина полностью пересматривает договорно-правовую базу с Россией и готовится расторгнуть еще около 50 соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
«49 договоров с Российской Федерацией уже прекратили свое существование. Мы будем очень последовательно идти по этому треку. Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных договора», – сказал он.
«Сейчас в обработке находятся еще почти 50 соглашений – это второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост – мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны с Россией. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан», – заявил Климкин.
Глава МИД Украины отметил, что пересматривать документы будут последовательно и на основе «четкого стратегического подхода».
Он также сообщил, что Украина свела все отношения с Российской Федерацией к минимуму и отстаивает свою правоту в международных судебных инстанциях.
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