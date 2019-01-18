Адвокаты обжаловали решение суда РФ о продлении ареста украинских военнопленных моряков. Новости

Команда адвокатов украинских военнопленных моряков обжаловала решение Лефортовского суда Москвы о продлении их ареста. Об этом сегодня, 18 января, заявил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«Решения Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме», – написал Полозов.

Он также отметил, что все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Лефортовского районного суда Москвы продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, взятых в плен Россией в водах Черного моря 25 ноября 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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