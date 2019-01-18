Климкин пояснил, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с РФ. Новости

Украина пока не может разорвать дипломатические отношения с Россией, но ищет такую возможность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас более 2,5 млн украинцев находятся в РФ, почти 70 политзаключенных – и на территории РФ, и на территории оккупированного Крыма, в том числе наши военнопленные», – пояснил Климкин.

«Я не скрываю, что мы проводили консультации с некоторыми нашими друзьями и партнерами относительно возможности того, чтобы они представляли наши интересы, но из вежливости не буду называть эти страны. Тем не менее – это огромный объем работы, и пока ни одна из стран-партнеров не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы», – сообщил он.

По его словам, у Украины «по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией». «Они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только мы эту формулу найдем, мы обязательно ее применим», – сказал глава МИД Украины.

Он также сообщил, что Украина полностью пересматривает договорно-правовую базу с Россией и готовится расторгнуть еще около 50 соглашений.

Читайте также: