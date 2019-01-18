В Северодонецке планируют восстановить производство аммиачной селитры. Новости

В Северодонецке планируют восстановить производство аммиачной селитры на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко посетил ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот". Во время встречи с председателем правления предприятия Леонидом Бугаевым обсуждены вопросы восстановления производственной деятельности предприятия, погашение задолженности по заработной плате», – говорится в сообщении.

«В ближайшее время "Азоте" планируется возобновить производство аммиачной селитры из давальческого сырья, а затем запустить полный цикл производства аммиачных удобрений. Это позволит рассчитаться с долгами за электроэнергию, погасить задолженность по заработной плате», – добавили в Луганской ОВГА.

Напомним, ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» является градообразующим предприятием Северодонецка.

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