На Донбассе нашли двух убитых военных. Новости

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины. Один из погибших с огнестрельным ранением, а второй сильно избит. Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

В доме в селе Калиново Покровского района Донецкой области выявлены трупы двоих военнослужащих, военной части, которая дислоцируется в селе. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет «Макарова».

Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

Полиция начала расследование по ст. 115 – умышленное убийство.