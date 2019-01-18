Праздник Крещения: Спасатели Донетчины рассказали о местах для купания (Адреса). Новости

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Праздник Крещения: Спасатели Донетчины рассказали о местах для купания (Адреса)

18.01.19 19:08dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области накануне праздника Крещения и традиционных купаний спасатели обратились к жителям с предостережением быть крайне осторожными, находясь на водоемах во время празднования. Об этом сегодня, 18 января, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Спасатели напомнили, для того, чтобы избежать переохлаждения и не заболеть после купания в проруби следует придерживаться простых правил:

  • во время празднования Крещения купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах и ​​только под контролем спасателей и медиков;
  • перед погружением запрещено употреблять спиртные напитки;
  • до купания следует выполнить простые физические упражнения, чтобы разогреться;
  • сразу после погружения следует выпить теплого чая и надеть теплую одежду.

Также в ГСЧС сообщили о местах проведения праздничных мероприятий Крещения в Донецкой области (см. таблицу).

 Місце

Час

Місце

Час

Місце

Час

м. Маріуполь,

Приморський р-н, б-р. Приморський, 38, Територія рятувальної станції №1 Рятувальної аварійно-водолазної служби міської ради

з 23:00 18.01.2019 до 08:00 19.01.2019

Волноваський район, смт. Володимирівка, ставок № 5

19.01.2019 з 10:00 до 14:00

м. Лиман, готельно-розважальний комплекс «Рибацький стан»

 

19.01.2019 з 10:00

19.01.2019 з 08:00

 до 17:00 

м. Маріуполь, Лівобережній р-н, вул. Виноградна, 60а, Водна станція ТОВ “Комплект”

з 23:00 18.01.2019 до 08:00 19.01.2019

Волноваський район, с. Благодатне, ставок «Форест Парк»

 

19.01.2019 з 11:30 до 14:00

Лиманський район, с. Шандриголове

 

19.01.2019 з 10:00

19.01.2019 з 08:00 до 17:00 

Словянський район, м. Святогірськ, річка Сіверський Донець

19.01.2019 з 03:00 до 08:00

Волноваський район, с. Дмитрівка, центральний ставок

9.01.2019 з 11:00 до 13:00

Лиманський район,             с. Щурове, готельний комплекс «Острів скарбів»

19.01.2019 з 10:00

Бахмутський район, м. Часів Яр водоймище «Золота рибка»

20:00 18.01.2019

08:00 19.01.2019

м. Авдіївка, Пісчаний кар’єр, пер. Кар’єрний 1.

19.01.2019 з 08:00 до 15:00

Лиманський район, с. Дробишево

19.01.2019 з 10:00

м. Бахмут Трубний ставок (район ЗОШ №10)

з 22:00 18.01.2019

до 08:00 19.01.2019

м. Костянтинівка, Ставок «Шанхайський»

19.01.2019 з 11:00 до 14:00

смт. Миронівський, водосховище ТОВ «ДТЕК Миронівська ТЕЦ»

19.01.2019 з 12:00

Бахмутський район, м. Сіверськ, ставок «Центральний»

19.01.2019 з 10:00

м. Костянтинівка, Ставок «Шламозбірник»

19.01.2019 з 11:00 до 14:00

Мангушський район, смт. Ялта Азовське море центральний пляж

19.01.2019 з 10:00

Покровський район, смт. Шевченко, Лисогірська гребля

19.01.2019 з 09:00 до 18:00

Добропільський район, База відпочинку «Привітне» (на водоймищі)

19.01.2019 з 10:00

Мангушський район,       с. Юріївка Азовське море біля пансіонату Самсон

19.01.2019 з 12:00

Покровський район Ровненська с/р с. Сухецьке водоймище Сухецьке

19.01.2019 з 08:00 до 14:00

Добропільський район,  с. Никанорівка (на водоймищі)

19.01.2019 з 13:00

Мангушський район,
с. Урзуф Річка Зелена

19.01.2019 з 11:00

Волноваський район, с. Іванівка  Водойма

19.01.2019 з 09:00 до 15:00

Добропільський район,  с. Добропілля с. Добропілля (на водоймищі)

19.01.2019 з 10:00

Нікольський район с.           с. Бойове

19.01.2019 з 10:00

м. Волноваха, ставок «Криниця»

19.01.2019 з 10:00 до 15:00

м. Лиман, готельно-розважальний комплекс «Сказка озеро»

19.01.2019 з 10:00

Олександрівський район, с.  Степанівка, ставок

19.01.2019 з 08:00

Волноваський район, смт. Новотроїцьке, річка “Суха Волноваха”

19.01.2019 з 10:00 до 15:00

м. Лиман, озеро  «Ломоносовське»

19.01.2019 з 10:00

Олександрівський район, с. Зелений Брід, річка Самара

19.01.2019 з 09:00

 

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