Праздник Крещения: Спасатели Донетчины рассказали о местах для купания (Адреса). Новости

В Донецкой области накануне праздника Крещения и традиционных купаний спасатели обратились к жителям с предостережением быть крайне осторожными, находясь на водоемах во время празднования. Об этом сегодня, 18 января, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
Спасатели напомнили, для того, чтобы избежать переохлаждения и не заболеть после купания в проруби следует придерживаться простых правил:
- во время празднования Крещения купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах и только под контролем спасателей и медиков;
- перед погружением запрещено употреблять спиртные напитки;
- до купания следует выполнить простые физические упражнения, чтобы разогреться;
- сразу после погружения следует выпить теплого чая и надеть теплую одежду.
Также в ГСЧС сообщили о местах проведения праздничных мероприятий Крещения в Донецкой области (см. таблицу).
Місце
Час
Місце
Час
Місце
Час
м. Маріуполь,
Приморський р-н, б-р. Приморський, 38, Територія рятувальної станції №1 Рятувальної аварійно-водолазної служби міської ради
з 23:00 18.01.2019 до 08:00 19.01.2019
Волноваський район, смт. Володимирівка, ставок № 5
19.01.2019 з 10:00 до 14:00
м. Лиман, готельно-розважальний комплекс «Рибацький стан»
19.01.2019 з 10:00
19.01.2019 з 08:00
до 17:00
м. Маріуполь, Лівобережній р-н, вул. Виноградна, 60а, Водна станція ТОВ “Комплект”
з 23:00 18.01.2019 до 08:00 19.01.2019
Волноваський район, с. Благодатне, ставок «Форест Парк»
19.01.2019 з 11:30 до 14:00
Лиманський район, с. Шандриголове
19.01.2019 з 10:00
19.01.2019 з 08:00 до 17:00
Словянський район, м. Святогірськ, річка Сіверський Донець
19.01.2019 з 03:00 до 08:00
Волноваський район, с. Дмитрівка, центральний ставок
9.01.2019 з 11:00 до 13:00
Лиманський район, с. Щурове, готельний комплекс «Острів скарбів»
19.01.2019 з 10:00
Бахмутський район, м. Часів Яр водоймище «Золота рибка»
20:00 18.01.2019
08:00 19.01.2019
м. Авдіївка, Пісчаний кар’єр, пер. Кар’єрний 1.
19.01.2019 з 08:00 до 15:00
Лиманський район, с. Дробишево
19.01.2019 з 10:00
м. Бахмут Трубний ставок (район ЗОШ №10)
з 22:00 18.01.2019
до 08:00 19.01.2019
м. Костянтинівка, Ставок «Шанхайський»
19.01.2019 з 11:00 до 14:00
смт. Миронівський, водосховище ТОВ «ДТЕК Миронівська ТЕЦ»
19.01.2019 з 12:00
Бахмутський район, м. Сіверськ, ставок «Центральний»
19.01.2019 з 10:00
м. Костянтинівка, Ставок «Шламозбірник»
19.01.2019 з 11:00 до 14:00
Мангушський район, смт. Ялта Азовське море центральний пляж
19.01.2019 з 10:00
Покровський район, смт. Шевченко, Лисогірська гребля
19.01.2019 з 09:00 до 18:00
Добропільський район, База відпочинку «Привітне» (на водоймищі)
19.01.2019 з 10:00
Мангушський район, с. Юріївка Азовське море біля пансіонату Самсон
19.01.2019 з 12:00
Покровський район Ровненська с/р с. Сухецьке водоймище Сухецьке
19.01.2019 з 08:00 до 14:00
Добропільський район, с. Никанорівка (на водоймищі)
19.01.2019 з 13:00
Мангушський район,
19.01.2019 з 11:00
Волноваський район, с. Іванівка Водойма
19.01.2019 з 09:00 до 15:00
Добропільський район, с. Добропілля с. Добропілля (на водоймищі)
19.01.2019 з 10:00
Нікольський район с. с. Бойове
19.01.2019 з 10:00
м. Волноваха, ставок «Криниця»
19.01.2019 з 10:00 до 15:00
м. Лиман, готельно-розважальний комплекс «Сказка озеро»
19.01.2019 з 10:00
Олександрівський район, с. Степанівка, ставок
19.01.2019 з 08:00
Волноваський район, смт. Новотроїцьке, річка “Суха Волноваха”
19.01.2019 з 10:00 до 15:00
м. Лиман, озеро «Ломоносовське»
19.01.2019 з 10:00
Олександрівський район, с. Зелений Брід, річка Самара
19.01.2019 з 09:00
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