Праздник Крещения: Спасатели Донетчины рассказали о местах для купания (Адреса). Новости

В Донецкой области накануне праздника Крещения и традиционных купаний спасатели обратились к жителям с предостережением быть крайне осторожными, находясь на водоемах во время празднования. Об этом сегодня, 18 января, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Спасатели напомнили, для того, чтобы избежать переохлаждения и не заболеть после купания в проруби следует придерживаться простых правил:

во время празднования Крещения купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах и ​​только под контролем спасателей и медиков;

перед погружением запрещено употреблять спиртные напитки;

до купания следует выполнить простые физические упражнения, чтобы разогреться;

сразу после погружения следует выпить теплого чая и надеть теплую одежду.

Также в ГСЧС сообщили о местах проведения праздничных мероприятий Крещения в Донецкой области (см. таблицу).